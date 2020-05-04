Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'da meydana gelen silahla yaralama olayının şüphelilerin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şüpheliler operasyonla yakalanırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği, 1 kesici alet, 7 fişek ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.