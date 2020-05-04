Haber Giriş: Kaynak: AA
Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Pamukova ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Veysel A, yönetimindeki 54 RC 987 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu D-650 kara yolu Sakarya istikametinde devrildi.
Kazada, sürücü ile Coşkun A yaralandı. Yaralılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Osmaniye'de otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz