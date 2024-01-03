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Güncel
DHA 03.01.2024 20:36

Susurluk'ta kaybolduktan 6 gün sonra Simav Çayında cansız bedeni bulundu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, traktörüyle tarla sürmek için evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Nail C.'ın, 5 gün sonra Simav Çayında cansız bedeni bulundu.

Susurluk'ta kaybolduktan 6 gün sonra Simav Çayında cansız bedeni bulundu

Susurluk ilçesi Kocapınar Mahallesinde oturan Nail C., geçen cuma günü tarlayı sürmek üzere traktörle evinden ayrıldı.

Nail C.'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine, Nail C.'ı aramak için, jandarma asayiş timi, OYİT, jandarma asayiş komando Timi, AFAD'dan oluşan toplam 68 kişilik ekip bölgede çalışma başlattı.
Termal kameraların yanı sıra iz takip köpeklerinin de kullandığı arama çalışmaları devam ederken Nail C.'ın kullandığı traktör, kaybolduktan 3 gün sonra Simav Çayı'na düşmüş olarak bulundu.

Traktör, Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından 4 metre derinlikten çıkartıldı. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün traktörün bulunduğu yerin 400 metre uzağında Simav Çayı'nda gencin cesedine ulaştı.

Ekipler tarafından çıkartılan ceset, ölüm nedenin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmaya Susurluk Cumhuriyet Savcılığınca başlandı. 

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