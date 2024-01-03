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İHA 03.01.2024 18:26

Çorum'da kuralları ihlal eden sürücülerine ceza yağdı

Çorum'da son bir ayda yapılan denetimlerde 176 araç trafikten men edildi, 25 bin 826 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülerine ise 6 milyon 967 bin 266 lira cezai işlem uygulandı.

Çorum'da kuralları ihlal eden sürücülerine ceza yağdı

Kentte artan trafik denetimlerinde, muayenesi geçmiş, modifiye edilmiş ve kural ihlali yapan 176 araç trafikten men edildi.

1-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, 25 bin 826 araç kontrol edilirken kusurlu bulunan araç sürücüne 6 milyon 967 bin 266 lira para cezası uygulandı.

"Denetimler sürecek"

İl merkezinde emniyet ve asayişi sağlamak, huzur ve sükunu temin etmek amacıyla trafik ekipleri tarafından yürütülen denetimler esnasında 96 araç teknik değişiklikten, 155 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmak veya alkol cihazını üflemeyi reddetmekten, 220 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 64 motosiklet sürücüsüne koruma başlığı takmamaktan, 98 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 36 okul servisine fazla yolcu taşımak vb. ihlallerden, 7 araç sürücüsüne drift atmaktan, 815 araç sürücüsüne ise hatalı parktan işlem yapılırken 176 araç trafikten men edildi. Trafik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs yakalanırken 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı açıklamada, halkın huzur ve sükunun sağlanması için İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bu tür uygulama ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

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