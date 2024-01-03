Beyin kanamasından hayatını kaybeden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Cırnavuk, memleketi Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.



Hatay'ın İskenderun ilçesi 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Cırnavuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk, memleketi Kilis'te düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Piyade Uzman Çavuş Mehmet Cırnavuk’un cenaze törenine, Kilis Valisi Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Ümit Çelik, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.