Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları, verimli otlak ve meralarının yanı sıra temiz ve serin havasıyla özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sıcak illerden gelen çok sayıda göçer aileye ve binlerce küçükbaşa ev sahipliği yapıyor.

Günde iki kez tozlu yoldan bölgede bulunan Kalp Gölü'ne getirilen hayvanların, burada hem süt sağımı yapılıyor hem de su ihtiyaçları karşılanıyor.





Sürülerin vadiden geçerken çıkardıkları toz bulutunun, gün batımının kızıllığıyla bütünleşmesi güzel görüntüler oluşturuyor.

Gölde su için binlerce koyun, dron ile görüntülendi.