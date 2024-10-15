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Güncel
İHA 15.10.2024 20:30

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kırıkkale'de kavşakta çarpışan iki otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada bir sürücü yaralandı.

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

K.D. idaresindeki otomobil ile A.A.G. yönetimindeki otomobil, Millet Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle refüje savrulan otomobildeki sürücü K.D. yaralandı. Diğer sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince kaza alanında yapılan incelemenin ardından araçlar çekiciyle otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kırıkkale Trafik Kazası 112 Acil Çağrı Merkezi
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