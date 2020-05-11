Haber Giriş: Kaynak: AA
Süper Piyango çekildi... İşte kazanan numaralar
Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı, kazanan numaralar belli oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "039349" numaralı bilete isabet etti.
Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "091739", "146197", "235557", "487975", "582964" olurken, amorti kazanan rakamlar "2" ve "8" olarak belirlendi.
Etiketler: Süper Piyango Süper Piyango sonuçlarıSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:52
Son Haberler
- 22:56
- 22:39
- 22:25
- 22:17
- 22:10
Sıradaki Haber
Malatya'da 125 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz