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Bursa'da kısıtlamaya uymayan 742 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 742 kişiye para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 742 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.
Polis ve jandarma ekiplerince, 742 kişiye 1 milyon 851 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Etiketler: bursaSon Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:41
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