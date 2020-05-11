İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentte, hafta sonu güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerde 742 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Polis ve jandarma ekiplerince, 742 kişiye 1 milyon 851 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.