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Osmaniye'de bir ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kadirli Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'ndeki müstakil bir evde oturan aile üyelerinden bazılarının Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine Kaymakamlıkça ev, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Karantinanın 24 Mayıs'a kadar süreceği, ailenin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.
Etiketler: Osmaniye koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 18:13
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