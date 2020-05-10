Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde, 500 bin liralık büyük ikramiye "653182" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte 10 bin liralık ikramiyenin isabet ettiği biletlerin numarası "015761", "217296", "487204", "571711", "984667" olurken, amorti kazanan rakamlar "3" ve "8" olarak belirlendi.