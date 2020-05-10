Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı.

Antalya'da ziyaretçi girişine kapatılan Konyaaltı Sahili'ne akın eken 65 yaş ve üstü kişilerin, denizden yaklaşık 20 metre uzaklıkta kaldırımda yürümelerine izin verildi.

Konyaaltı sahilinde görevli bir polis memuru, 65 yaş üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara çiçek verdi.