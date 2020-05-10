Haber Giriş: Kaynak: DHA
Polisten annelere çiçek sürprizi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da görevli polis memuru, boş arazilerden topladığı çiçekleri 65 yaş ve üstü kadınlara vererek, Anneler Günü'nü kutladı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı.
Antalya'da ziyaretçi girişine kapatılan Konyaaltı Sahili'ne akın eken 65 yaş ve üstü kişilerin, denizden yaklaşık 20 metre uzaklıkta kaldırımda yürümelerine izin verildi.
Konyaaltı sahilinde görevli bir polis memuru, 65 yaş üstü kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara çiçek verdi.
Etiketler: antalya anneler günüSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 15:58
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