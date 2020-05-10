İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından bugün saat 12.00'ye kadar 669 kişiye işlem yapıldı, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.