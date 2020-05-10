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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 669 kişiye, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.
Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma gece yarısından bugün saat 12.00'ye kadar 669 kişiye işlem yapıldı, toplam 1 milyon 496 bin 357 lira ceza kesildi.
Etiketler: izmir koronavirüsSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 14:53
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