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Muş'ta bir köy karantinaya alındı
Muş'ta bir köy, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirlerinin uygulanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, merkeze bağlı Yukarısızma köyünün, Covid-19 pozitif vakası çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.
Etiketler: Muş koronavirüsSon Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 13:26
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