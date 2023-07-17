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Güncel
TRT Haber 17.07.2023 10:23

Sultanlardan tarihi zafer

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde destan yazdı. Finalde Çin'i 3-1 yenen Filenin Sultanları şampiyon oldu. Milletler Ligi'nde tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşan Filenin Sultanları, "Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması"nda da zirveye yükseldi.

Sultanlardan tarihi zafer
[Fotograf: AA]

Milletler Ligi finalinde Çin'i deviren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyon oldu.

ABD'nin Arlington kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde Çin'le karşılaşan milliler, maça 3-0'lık seriyle başladı. Setin başındaki etkili oyununu sürdüren Filenin Sultanları, ilk seti 25-22 önde tamamladı.

Maçın ikinci setinde smaçör ve orta oyuncularından arka arkaya sayılar bulan Çin, 25-22 ile durumu 1-1'e getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik

Filenin Sultanları, karşılaşmanın üçüncü setinde fırtına gibi esti. Setin ortalarında farkı 16-9 ile 7 sayıya çıkardı. Rakibinin farkı kapatmasına müsaade etmeyen milliler, 25-19'la durumu 2-1'e getirdi.

Sultanlardan tarihi zafer

Finalin son setinde de etkili hücumlarla üst üste sayılar bulan A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü seti 25-16, maçı da 3-1 kazanarak organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Filenin Sultanları bu şampiyonlukla "Kadınlar Voleybol Dünya Sıralaması"nda da ilk sıraya yükseldi.

Milliler, altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Sultanlardan tarihi zafer

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milletler Ligi'nde şampiyon olan "Filenin Sultanları"nı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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