Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanan, Alaadin Camisi avlusunda yer alan Sultanlar Türbesi'nin, Konya'nın ziyaret noktalarından biri olduğu belirtildi.

Sultanlar Türbesinde resmi kayıtlara göre Sultan 2. Kılıçarslan, Sultan 1. Mesut, Sultan 1. Gıyaseddin Keyhüsrev, Sultan Gıyaseddin Keyhüsrev, Sultan 4. Kılıçarslan, Sultan 1. Alaeddin Keykubat ve Sultan 2. Gıyaseddin Keyhüsrev'in mezarı sandukalarının bulunduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yapmış, Mevlana, Şems, Sadrettin Konevi, Sahip Ata gibi pek çok değerli vakıf insanının yaşadığı şehrimizde Anadolu Fatihi sultanlarımızın defnedildiği Selçuklu Sultanlar Türbesi mezarı ve sandukaları Şebiarus Haftası boyunca ziyaret edilebilecek."