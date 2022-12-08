Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de ev ile araçlarında ruhsatsız silah bulunan 3 zanlıya gözaltı
Edirne'de 3 kişi, ev ve araçlarındaki ruhsatsız tabanca ve av tüfekleriyle yakalandı.
Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler E.A, A.A. ve Ö.M'nin ev ile araçlarında arama yaptı.
Aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 8 şarjör, şok cihazı ve 330 fişek ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne
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