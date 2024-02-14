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Güncel
AA 14.02.2024 06:20

Sultangazi'de sahte parfüm operasyonu: 2 gözaltı

Sultangazi'de sahte parfüm üretilen imalathane ve depolara düzenlenen baskında sahte olan 1500 litre etil alkol, 40 bin şişe parfüm, 500 litre parfüm esansı ele geçirildi.

Sultangazi'de sahte parfüm operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir binanın giriş katında sahte parfüm üretimi yapılıp piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahte parfüm imalathanesi ve deposu olarak kullanılan 4 adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler R.D. ve Y.K. gözaltına alındı.

Bu adreslerdeki aramalarda ise sahte olan 1500 litre etil alkol, 40 bin şişe parfüm, 500 litre parfüm esansı, 100 bin parfüm şişesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, adliyeye gönderildi.

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