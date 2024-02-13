Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı

R.Ö. idaresindeki tır, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında önce otomobile çarpıp karşı şeride geçti. Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse ardından da sanayi sitesi içerisinde park halindeki kamyona çarpan tır, yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.Ş. yaralandı. N.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın araçlara çarparak ilerlediği, bir yayanın da son anda koşarak tırın altında kalmaktan kurtulduğu yer alıyor.