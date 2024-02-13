Çok Bulutlu 6.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 13.02.2024 23:56

Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın 3 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'da kontrolden çıkan tır 3 araca çarptı

R.Ö. idaresindeki tır, İzmir-Ankara kara yolu Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında önce otomobile çarpıp karşı şeride geçti. Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse ardından da sanayi sitesi içerisinde park halindeki kamyona çarpan tır, yaklaşık 200 metre ileride durabildi.

Kazada, otomobilde bulunan N.Ş. yaralandı. N.Ş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tırın araçlara çarparak ilerlediği, bir yayanın da son anda koşarak tırın altında kalmaktan kurtulduğu yer alıyor.

ETİKETLER
Manisa
Sıradaki Haber
Erzurum'da jandarma, asayiş uygulamalarında aranan 20 kişiyi yakaladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:34
Avcılar'da binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
01:31
İletişim Başkanlığı, "Toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasını yalanladı
00:50
Güney Afrika: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı UAD kararlarını hiçe saymaktır
00:47
Karaman’da ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
00:21
Isparta'da sağanak: Tarım arazilerini su bastı
00:01
İsrailli Bakan, Gazze'ye un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini söyledi
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
Teknolojik cihazları yenilemek mümkün
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ