Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 ve 27 Ekim'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon gibi eşyaların çalınması üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Hırsızlık için tekrar aynı bölgeye gelebileceği değerlendirilen şüpheli, Fatih Bulvarı'nda devriye ekipleri tarafında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelin çaldığı eşyalarla bir cadde üzerinde koştuğu görülüyor.