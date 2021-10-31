Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çatalca'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Çatalca'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Gökhan G.'nin kullandığı 34 AEB 283 plakalı otomobil, Oktay M. idaresindeki 59 ACA 099 plakalı hafif ticari araçla Münif Sevi Caddesi ile Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Oktay M.'nin kullandığı araç, savrularak yol kenarındaki reklam panolarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve Oktay M. idaresindeki araçta bulunan kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar, iş makinası ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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