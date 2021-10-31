Haber Giriş: 31 Ekim 2021 Pazar 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sultanbeyli'de iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Sultanbeyli'de 2 farklı iş yerinden sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çaldığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Sultanbeyli'de restoran ve marketten sadaka kutusu, kol saati ve televizyon çalındığı ihbarı üzerine çalışıma başlatıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu M.B. isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheli M.B. sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Etiketler: Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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