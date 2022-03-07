Haber Giriş: 7 Mart 2022 Pazartesi 12:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su kanalına düşen kadınlar kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde dengelerini kaybederek düştükleri su kanalından kurtarılan iki kadın, hastaneye kaldırıldı.
Muğla'nın Taşyaka Mahallesi'nde Zeynep B. ile Tursun A, dengelerini kaybederek DSİ'ye ait su kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1,5 metre derinliğindeki suda sürüklenen kadınlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadınlardan Zeynep B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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