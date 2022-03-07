Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri zincir marketler başta olmak gıda satışı yapılan iş yerlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında inceleme yaptı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Yağ satış reyonlarını inceleyen ekipler reyonlarda yağ bulundurulmaması durumunda depoları denetledi. Market yetkililerine stokçuluk yapılmaması uyarısında bulunuldu.