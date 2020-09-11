Evli ve bir çocuk babası Can, ailesiyle gezintiye çıktığı esnada bir iş yerinde gördüğü su kabağı işlemeciliğini kendisinin de yapabileceği fikriyle kolları sıvadı.

Evinin bir odasını atölyeye çeviren Can, çevre ilçelerden satın aldığı su kabaklarını işlemeye başladı.

Her geçen gün kendisini geliştiren ve su kabaklarına oyma ile kabartma işlemleri uygulayan Can, farklı figür ve desenlerle evine avize, şekerlik ve süs eşyaları tasarlıyor.

"Ev toz olmaya başlayınca odanın birisini atölyeye çevirdim"

Makine mühendisi Can, AA muhabirine, su kabağı işleme sanatına 3 yıl önce başladığını aktararak, "Ailemle gezintiye çıktığımda bu sanatı yapanları gördüm ve etkilendim, ben de kendi evim için çeşitli ürünler üretiyorum" dedi.

Can, evde yaptığı denemelerden sonra su kabağı işleme işinde ustalaşmaya başladığını belirterek, yaptığı işten zevk aldığını söyledi.

Her geçen gün kendini geliştirdiğini ve üzerine bir şeyler kattığını aktaran Can, "İlk başladığımda heyecanla başladım ama su kabağı kuruduğu zaman ahşabın bir türevi haline geliyor. Haliyle çok fazla toz çıkarıyor. Önce salonda işleme yapıyordum. Etraf toz olmaya başlayınca odanın birisine atölye çevirmeye karar verdim ve evimde kendime atölye kurdum." ifadelerini kullandı.

Eserlerini kendi evinde sergiliyor

İlk olarak lambader tarzı ürünler yaptığını ve bu ürünleri evinde kullandığını aktaran Can, avize, şekerlik ve süs objesi gibi farklı ürünler de tasarladığını belirtti.

Görenlerin çok beğendiğini ve satın almak istediğini dile getiren Can, "Evim için üretiyorum. Şu an evimde ve ofisimde sergiliyorum bir süre sonra da sergi de açmayı planlıyorum. Satma taraftarı değilim." dedi.