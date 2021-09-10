Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 17:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal medyada PKK propagandası: 6 gözaltı
[Fotoğraf: TRT HABER]
Manisa'da PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı müşterek görev kuvveti unsurlarınca, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde 6 şüpheli gözaltına alındı.
Sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandasını yaptıkları tespit edilen A.S. isimli şüphelinin ikametinde bomba arama ve narkotik köpek unsurlarının desteğiyle yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediliyor.
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