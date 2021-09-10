Haber Giriş: 10 Eylül 2021 Cuma 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis İl Jandarma Komutanlığından mevsimlik işçilere ziyaret
[Fotoğraf: AA]
Jandarma ekipleri, Polateli ilçesinde çadırlarda yaşayan mevsimlik işçileri ziyaret etti.
Kilis İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Covid-19 ile ilgili de bilgilendirmeler yapan ekipler, İçişleri Bakanlığının uygulaması KADES'in önemine değinerek, uygulamayı indirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Ayrıca ekipler, çocuklara oyuncak, balon, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verdi.
Etiketler: Kilis Jandarma Genel Komutanlığı
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