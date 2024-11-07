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Güncel
İHA 07.11.2024 15:10

Sorgun’daki okul bahçeleri oyun alanlarıyla renklendi

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki çeşitli okullarda renklendirme çalışmaları yapıldı.

Sorgun’daki okul bahçeleri oyun alanlarıyla renklendi

Sorgun’daki anaokulu, ilkokul ve ortaokul bahçelerine oyun alanları çizildi, okul bahçeleri renkli bir hale getirildi.

Aralarında ‘sek sek, mektup oyunu’ gibi geleneksel oyunların olduğu çizimler yapıldı. Hazırlanan plan doğrultusunda Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri okul bahçelerinde çalışma başlattı. Öğrenciler bu alanlarda geleneksel oyunları oynarken aynı zamanda arkadaşlarıyla yararlı zaman geçirecek.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederiz”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, “Sorgun ilçemizde bulunan anaokulu, ilkokul ve ortaokul bahçelerine oyun alanları çizilerek okul bahçelerimiz renklendirilmiştir. Öğrencilerin okul ortamından en verimli şekilde yararlanmaları, ders içi ve ders dışı zamanlarda okullarımızın cazibe merkezi haline gelmesinin sağlanması, eğitim öğretim süreçlerinin ve fiziki ortamın, öğrencilerin yaş ve fiziki özelliklerine uygun hale getirilmesi önem taşımaktadır. Kaymakamımız İhsan Emre Aydın’ın da destekleriyle tüm merkez, kasaba ve köy okullarımızın bahçelerine geleneksel oyun alanları oluşturuldu. Bu süreçte emeği geçen yetkilileri, idareci ve öğretmenlerimizi kutluyoruz” dedi. 

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