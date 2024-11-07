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Güncel
AA 07.11.2024 14:12

Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Bartın'da ormana yerleştirilen aynada kendisini gören ayının verdiği tepki, fotokapan tarafından görüntülendi.

Bartın'da aynada kendini gören ayının tepkisi fotokapan tarafından kaydedildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop 10'uncu Bölge Müdürlüğüne bağlı Bartın Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 hafta önce yaban hayvanlarının tepkilerini ölçmek amacıyla sorumluluk alanlarındaki ormanlara ayna ve fotokapan yerleştirdi.

Bir ayının aynada kendini görünce verdiği tepki, fotokapan tarafından kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı da ormanda aynayla karşılaşan ayının fotokapan tarafından kayıt alında alınan görüntülerini, X sosyal medya hesabından "Sabah uyandığımda aynada kendimi görünce" notuyla paylaştı.

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