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Güncel
AA 31.10.2023 18:12

Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki özel bir yaşlı bakım merkezinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında konser düzenlendi.

Sorgun'da Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla konser düzenlendi

Bahadın beldesindeki bakım merkezinde sahne alan Bozok Üniversitesi Müzik Grubu, çeşitli marş ve türküleri seslendirdi.

Merkezin müdürü Nurhan Han Erdem, kurum olarak bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Bozok Üniversitesi Müzik Grubundan gelen teklifi düşünmeden kabul ettiklerini belirten Erdem "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100. yılını yaşlılarımızla kutladık. Üniversitemizin müzik grubu ile yaşlılarımız hem moral buldu hem de kutlamaya katıldı. Bir taraftan marş ve türküleri seslendiren yaşlılarımız, bir taraftan da oynayıp eğlendiler" dedi.

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