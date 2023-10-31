2328 metrede İstiklal Marşı

Zirvede saygı duruşunda bulunulup, İstiklâl Marşı okundu.Türkiye Dağcılık Federasyonu Burdur İl Temsilciliği, Burdur Doğa Spor Kulübü ve Patika Yürüyüş Grubu ile birlikte yapılan organizasyon kapsamında yaklaşık 100 dağcı bir araya geldi.



Kapaklı köyünde 1490 metrede kamp kurularak başlayan yürüyüş 2328 metrelik Katrancık Dağları Kestel Zirvesi'ne tırmanışla devam etti. Türkiye Dağcılık Federasyonu Burdur Temsilcisi Prof. Dr. Erdal Kendüzler, "Zirveye 60 dağcı çıktı ve Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun gönderdiği levha zirveye yerleştirildi. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklâl Marşı'mız okundu. Bazı katılımcılarımız da şiir okudu. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet rejimine hep birlikte sahip çıkalım. Nice 100 yıllara ulaşmak dileğiyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün vatan evlatlarına şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum" dedi.