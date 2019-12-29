Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü aracın üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitiren 2 Türk'ten Turan Sevi'nin Aydın'ın Efeler ilçesindeki evinde büyük üzüntü yaşanıyor.

Acı haberi alan Sevi'nin 3 kızı ve hayat arkadaşı Halide Sevi gözyaşı döküyor. Sevi'nin Emirdoğan Mahallesi'ndeki evinde toplanan yakınları, onun kızları ve eşini teskin etmeye çalışıyor.

Sevi'nin yeğeni Emrah Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

Uzun yıllardır dayısının yurt dışına çalışmaya gittiğini anlatan Çevik, şöyle konuştu:

"Dayım Turan Sevi iki ay önce Ankaralı bir inşaat firmasıyla operatör, formen olarak Somali'ye göreve gitti. Son göreviydi. 'Son defa gidiyorum' dedi. 67 yaşındaydı. Maalesef hain terör saldırısı yüzünden geri dönemedi. Bu sondu. Biraz borcu vardı onu da hallettikten sonra bir daha gitmeyecekti. Bir daha gitmeyeceğini söyledi ama maalesef gelemedi. İçimiz yanıyor, diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Babamızdı, dayımızdı, her şeyimizdi bizim. Yıllardır dünyanın her yerinde terör saldırıları oluyor. Bitmek bilmedi. Neyi paylaşamıyor bu insanlar onu da bilmiyoruz. Bizden önce ateş düşen aileler gibi bizim ailemize de ateş düştü."

"Dışişleri Bakanımız aradı"

Olayın haberini almalarıyla büyük üzüntü yaşadıklarını aktaran Çevik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirket yetkilileri patlamadan sonra aradı. Bir yetkili de dayımın naaşı ile birlikte uçakla geliyor. Somali Büyükelçimiz aradı. Dışişleri Bakanımız (Mevlüt Çavuşoğlu) aradı, sağolsun. Söylenebilecek çok fazla bir şey yok aslında. Bu bahçeyi bitirip, bu bahçenin içinde yaşamak istiyordu ama maalesef bahçesini göremedi. Diyebileceğim tek şey varsa teröre çanak tutan, ondan nemalanan kim varsa Allah'ın bütün gazabı onların üzerine olsun. Biliyorum bu son olmayacak ama umarım son olur."

Çevik, dayısı Turan Sevi'nin cenazesini yarın öğleyin Uluyol Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa vermeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda 2 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA