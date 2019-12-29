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Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu29 Aralık 2019 Pazar 16:18 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 16:19
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava dolayısıyla dondu.
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yüzen adaların donması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, yaptığı açıklamada, yüzen adaları görmek isteyenleri ilçeye beklediklerini söyledi.
Kaynak: AA