Sobayı yakmak için kullandığı yanıcı madde evi küle çeviriyordu

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.



Zarife K. sobayı yakmak için içine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması üzerine yangın çıktı. Zarife K.'nin eşi Ramazan K., çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndürmeye çalışırken elinde yanıklar oluşan Ramazan K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı betonarme bina kullanılamaz hale geldi.