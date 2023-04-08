Çok Bulutlu 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 08.04.2023 16:16

Sobayı yakmak için kullandığı yanıcı madde evi küle çeviriyordu

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde evinde sobayı yakmak isteyen vatandaşın kullandığı yanıcı maddenin parlaması neticesinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.

Sobayı yakmak için kullandığı yanıcı madde evi küle çeviriyordu

Olay, Çatalzeytin ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

Zarife K. sobayı yakmak için içine yanıcı madde döktü. Yanıcı maddenin parlaması üzerine yangın çıktı. Zarife K.'nin eşi Ramazan K., çıkan yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangını söndürmeye çalışırken elinde yanıklar oluşan Ramazan K., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında iki katlı betonarme bina kullanılamaz hale geldi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Trabzon'da kumar operasyonunda 4 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
İsrail son 3 ayda Filistinliler hakkında 800 idari tutuklama kararı aldı
19:20
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
18:53
Pakistan'da bombalı saldırı: 2 asker öldü
18:55
Bakan Karaismailoğlu: Bakanlık olarak İstanbul'un ihtiyaçlarını, eksiklerini tamamlıyoruz
18:37
PKK'nın Derince'de katlettiği Serkan bebek: Yaşasaydı çocukları vardı
19:53
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını Bahreyn'de protesto edildi
FOTO FOKUS
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
Asırlık 'Çakırağa Konağı'nın ziyarete açılması için geri sayım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ