Zabıta ekipleri, semt pazarında giriş ve çıkışları kontrollü olarak sağlarken vatandaş ve esnafı megafonla uyardı.

Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, yaptığı açıklamada, alınan tedbirleri titizlikle uyguladıklarını belirterek, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maskeyle eldiven takılmasını sağlamak amacıyla pazarda anons yaptırdıklarını söyledi.

Pazar esnaflarından Ali Yeşilbaş da gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bugünde zabıta ekipleri gelerek megafonla uyarı yaptı. Özellikle sosyal mesafenin korunması ve ürünlerin seçilmesinin yasaklandığı konusundaki uyarıları isabet oldu." diye konuştu.