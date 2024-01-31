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Güncel
İHA 31.01.2024 14:54

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarkışla Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İlçede karayolu üzerinde bir araç durduruldu. Araçta ve araç içerisinde bulunan 3 şahıs üzerinde arama yapıldı.Yapılan aramada, 347 adet sentetik ecza,2 gram uyuşturucu madde, 1 adet şeker kutusu içerisinde 9,57 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıs hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma kabul etme veya bulundurma' suçu çerçevesinde işlem yapıldı. Adliyeye çıkarılan 3 şahıstan biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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