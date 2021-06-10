Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 14:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza Şarkışla-Pınarbaşı Karayolu Cemel kavşağında meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammed A. ile U.C yönetimindeki otomobil çapıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Ali ağır yaralandı. Ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas’a sevk edildi.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası Ambulans
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