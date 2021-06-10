Göle kıyısı bulunan Van'ın İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleri ile Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde k 15 bin kişinin geçim kaynağı balıklar, göç sırasında karşısına çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele eşsiz görüntüler oluşturuyor.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden, önüne çıkan engelleri adeta uçarak aşamaya çalışan inci kefalleri, bu dönemde Valilik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimlerle korunuyor.

Göçün en güzel izlenebildiği alanlara gelen ziyaretçiler de balıkların zorlu yolculuğuna tanıklık ediyor, fotoğraflarla eşsiz görüntüleri ölümsüzleştiriyor.

Doğa Fotoğrafçısı Meryem Bilgin, inci kefallerinin Van Gölü'nden tatlı sulara göçünü fotoğraflamaya çalıştığını söyledi.

Balıkların büyük bir mücadele vererek yumurtalarını tatlı suya bıraktığını anlatan Bilgin, "Doğa fotoğrafçıları için burası çok güzel imkanlar sunuyor. İlk kez balıkların göçüne şahitlik ettim. Bunu fotoğrafladığım için kendimi şanslı hissediyorum. Buralar gezilip görülecek yerler. Doğal bir stüdyo gibi." dedi.

İstanbul'dan gelen Ayşegül Nur ise balıkların göçüne tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İnci kefalinin martılara karşı verdiği yaşam mücadelesini fotoğrafladım. Çok farklı bir manzara. Buralar gezilip görülmesi gereken alanlar. İlk defa bir martının inci kefalini avlamasını ve balıkların mücadelesini gözlemlemiş oldum." sözlerine yer verdi.