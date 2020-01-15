Sivas'ta soğuk hava göl yüzeylerini dondurdu15 Ocak 2020 Çarşamba 14:48 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 14:49
Sivas'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Serpincik Göleti ve Ulaş Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Sıcaklığın sıfırın altında 9 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi kısmen dondu.
Buz tutan gölette güzel manzaralar da oluştu.
Ulaş Gölü buz tuttu
Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü'nün yüzeyi de soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Piknikçilerin ve balıkçıların uğrak yeri Ulaş Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sonucu buz tabakasıyla kaplandı.
Buz kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı gölde, güzel kış manzaraları oluştu.
Ulaş Gölü tesis işletmecisi Kemal Aslan, AA muhabirine, ilçenin sembolü, göçmen kuşların barındığı, piknikçilerin ve olta balıkçılığı yapanların uğrak yeri olan gölde kış mevsimi nedeniyle sessizlik yaşandığını söyledi.
Kaynak: AA