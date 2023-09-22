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Güncel
AA 22.09.2023 13:46

Sivas'ta patlayan sulama hattı borusundan akan su samanlık ve ahıra zarar verdi

Sivas'ın Hafik ilçesinde barajdan gelen sulama hattı borusunun patlaması sonucu bir evin bahçesi ile samanlık ve ahırı su bastı.

Sivas'ta patlayan sulama hattı borusundan akan su samanlık ve ahıra zarar verdi

Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine inşa edilen Pusat-Özen Barajı'nın Fatih Mahallesi'nden geçen sulama hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

Borudan akan su, Hasan Çaldıran'a ait evin bahçesi ile samanlık ve ahıra doldu.

Bilgi verilmesi üzerine hatta gelen suyun kesildiği olayda Çaldıran'ın ahırı ve samanlığında hasar oluştu.

Hasan Çaldıran'ın oğlu Ali Fuat Çaldıran, tohumların ve büyükbaş hayvanlarının su içinde kaldığını söyledi.

Mağduriyet yaşadıklarını belirten Çaldıran, "Ahırımız, samanlığımız, hayvan yemleri su içinde kaldı. Çok perişan haldeyiz. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

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