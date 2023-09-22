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Güncel
İHA 22.09.2023 13:37

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı

Isparta’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı.

Isparta’da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 şahıs yakalandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalar neticesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, farklı il ve çeşitli suçlardan aranan toplam 30 şahıs yakalandı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde 21 Eylül günü yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde aralarında yağma suçundan 18 yıl 6 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.K. ve hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ve 17 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan E.E. olmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan toplam 8 kişi yakalandı.

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