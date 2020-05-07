Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kargo aracılığı ile uyuşturucu madde temin edildiği bilgisine ulaştı.

Bir şüpheli adına gelen kargo paketini alan ekipler, paketteki papyona gizlenmiş 2,70 gram metamfetamin buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından adli işlem yapıldı.