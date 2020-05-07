İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskigediz Beldesinin Akçaalan Mahallesi Akyokuş mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgeye operasyon düzenledi.

Ekipler, ellerinde dedektör ve çapa ile kaçak kazı yapan Ş.T. ve Ş.T'yi suçüstü yakaladı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.