Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 19:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta otomobillerin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
B.D. yönetimindeki 58 BE 687 plakalı otomobil ile İ.D. idaresindeki 58 AAB 987 plakalı otomobil, Emek Mahallesi 21. Sokak'ta çarpıştı.
Kazanın ardından otomobilde sıkışan İ.D. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası Trafik
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