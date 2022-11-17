Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraların karla kaplanmasına neden oldu.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağan kara rağmen koyunlarını otlatmaktan vazgeçmedi.

Karla kaplı merada otlanan koyunlar, kuru otlarla beslendi.

[Fotoğraf: İHA]