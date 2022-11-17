Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 15:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta meralar karla kaplandı
[Fotograf: İHA]
Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraları kapladı. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri kara rağmen hayvanlarını otlatmaktan vazgeçmedi.
Sivas’ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı meraların karla kaplanmasına neden oldu.
Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yağan kara rağmen koyunlarını otlatmaktan vazgeçmedi.
Karla kaplı merada otlanan koyunlar, kuru otlarla beslendi.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Kar Yağışı Sivas
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