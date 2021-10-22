Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine 30 dakikalık mesafedeki göl, doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip 135 sulak alanından birisi olan ve yaklaşık 200 kuş türünün barındığı göl ve çevresinde trekking, deniz bisikleti, kampçılık, olta balıkçılığı, kuş gözlem gibi birçok faaliyet yapılabiliyor.

Gölün turizme kazandırılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce proje hazırlandı ve çalışmalara başlandı.

Sivas Valiliği himayesinde İl Özel İdaresince yürütülecek çalışmalarla, göl ve çevresinde ekosisteme uygun ahşap ve taş ağırlıklı düzenlemeler yapılacak.

Vali Salih Ayhan, göl çevresinde incelemelerde bulunarak idari ve teknik sorumlulardan bilgi aldı.

Bölgede çalışmaların özenli ve hassasiyetle yürütüleceğini belirten Ayhan, "Göl çevresinde yürüyüş parkurları, sosyal donatı alanları belli bir noktada hizmet verecek şekilde planlandı. Hafik Gölü'nü en güzel şekilde turizme kazandıracağız. Sivas'a hayırlı olsun." ifadesini kullandı.