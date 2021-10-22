Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırılan Kitap Kahve'nin açılışına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Yılmaz, açılan Kitap Kahve'nin hayırlı olmasını dileyerek, özellikle öğrenciler için güzel bir ortam olduğunu ve onların başarısına katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle Kitap Kahve hizmete açıldı.



