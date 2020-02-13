Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sivas'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde 994 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, iş makineleriyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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