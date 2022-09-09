Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yeniapardı köyünde define aramak amacıyla izinsiz kazı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 7 şüpheliyi yakaladı.

Kazı yerinde şüphelilere ait 4 dedektör, alan tarama cihazı, 2 kulaklık, 3 kazma ve 3 sırt çantası ele geçirildi.

Haklarında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapılan zanlılar adli makamlara sevk edildi.