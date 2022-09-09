Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma 01:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil kaldırıma devrildi: 2 yaralı
Sinop'ta, otomobilin kaldırıma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A’nın kullandığı 57 AJ 542 plakalı otomobil, kent merkezindeki Sakarya Caddesi'nde yol kenarındaki oturma gruplarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra kaldırımda park halindeki iki motosiklete çarparak devrildi.
Kazada, kaldırımda bulunduğu sırada aracın çarptığı Mert G. ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
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